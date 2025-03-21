Досрочный ЕГЭ-2025 стартовал в 66 регионах России

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Более 2,3 тыс. человек сдадут ЕГЭ в досрочный период с 21 марта по 21 апреля в 66 регионах России, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Рособрнадзора.

"С 21 марта по 21 апреля пройдет досрочный период ЕГЭ 2025 года. Всего на участие в нем зарегистрировано 2 тыс. 307 человек. Для организации ЕГЭ будет задействовано 130 пунктов проведения экзаменов в 66 регионах России", - говорится в сообщении.

Досрочный период ЕГЭ 21 марта начинается с экзаменов по географии и литературе. 25 марта пройдет ЕГЭ по русскому языку, 28 марта - по математике базового и профильного уровней.

ЕГЭ по биологии, физике и письменная часть по иностранным языкам состоится 1 апреля, устная часть ЕГЭ по иностранным языкам - 4 апреля, ЕГЭ по информатике и обществознанию - 8 апреля, по истории и химии - 11 апреля.

С 14 по 21 апреля в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи всех предметов.

Наиболее популярные предметы у участников досрочного периода: русский язык, базовая и профильная математика, обществознание и биология, отметили в Рособрнадзоре.

Основной период сдачи экзамена пройдет с 23 мая по 23 июня, дни пересдач - 3 и 4 июля. Резервные дни основного периода: 16-23 июня. Дополнительный период - 4 и 8 сентября, резервный день - 23 сентября. Экзамены по всем предметам будут начинаться в 10:00 по местному времени.