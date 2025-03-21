Поиск

В Москве сдавать ЕГЭ досрочно будут больше 700 человек

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - В Москве начался досрочный период сдачи ЕГЭ, он продлится до 21 апреля, досрочно сдать экзамены планируют больше 700 человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного Департамента образования и науки.

Досрочно сдать ЕГЭ могут выпускники текущего года без академической задолженности, которые в полном объеме освоили программу, получили зачет за итоговое сочинение (изложение) и допущены педагогическим советом школы. В досрочном периоде также принимают участие студенты колледжей и ученики иностранных образовательных организаций.

В первый день досрочного периода дети написали экзамены по литературе и географии. 25 марта участники сдадут русский язык, 28 марта - математику профильного и базового уровней. 1 апреля пройдут ЕГЭ по физике и биологии. Экзамен по иностранным языкам традиционно разделен на два дня: 1 апреля - письменная часть, 4 апреля - устная. ЕГЭ по информатике и обществознанию школьники напишут 8 апреля, по истории и химии - 11 апреля. Резервные дни досрочного периода - с 14 по 21 апреля, сообщили в пресс-службе.

В этом году ЕГЭ пройдет в три этапа: досрочный, основной (с 23 мая по 4 июля) и дополнительный (с 4 по 23 сентября). Всего на экзамен зарегистрировались более 71 тысячи выпускников.

В департаменте напомнили, что математику профильного уровня планируют сдавать свыше 38 тысяч детей, обществознание - более 25 тысяч школьников. Экзамен по информатике выбрали 18 тысяч выпускников, по английскому языку - около 15 тысяч, по физике - больше 10 тысяч.

ЕГЭ Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Москве ДТП стали случаться летом чаще, чем зимой

В Москве ДТП стали случаться летом чаще, чем зимой

В Москве 38% школьников набрали 220 и более баллов по трем предметам ЕГЭ в 2024 г.

Рекордное для февраля число ипотечных договоров оформили в Москве

Рекордное для февраля число ипотечных договоров оформили в Москве

Власти Москвы рекомендуют водителям не торопиться менять зимнюю резину на летнюю

Власти Москвы рекомендуют водителям не торопиться менять зимнюю резину на летнюю

Выпавший в Москве снег растает к концу недели

Выпавший в Москве снег растает к концу недели

Пробки в Москве достигали 7 баллов

Нетрезвый автомобилист сбил группу пешеходов в центре Москвы

Сезон велопроката и аренды электросамокатов открылся в Москве

Сезон велопроката и аренды электросамокатов открылся в Москве

Все столичные парки и зоопарк закрылись из-за непогоды

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6052 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне56 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России55 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ34 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе370 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2222 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости376 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });