В Москве сдавать ЕГЭ досрочно будут больше 700 человек

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - В Москве начался досрочный период сдачи ЕГЭ, он продлится до 21 апреля, досрочно сдать экзамены планируют больше 700 человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного Департамента образования и науки.

Досрочно сдать ЕГЭ могут выпускники текущего года без академической задолженности, которые в полном объеме освоили программу, получили зачет за итоговое сочинение (изложение) и допущены педагогическим советом школы. В досрочном периоде также принимают участие студенты колледжей и ученики иностранных образовательных организаций.

В первый день досрочного периода дети написали экзамены по литературе и географии. 25 марта участники сдадут русский язык, 28 марта - математику профильного и базового уровней. 1 апреля пройдут ЕГЭ по физике и биологии. Экзамен по иностранным языкам традиционно разделен на два дня: 1 апреля - письменная часть, 4 апреля - устная. ЕГЭ по информатике и обществознанию школьники напишут 8 апреля, по истории и химии - 11 апреля. Резервные дни досрочного периода - с 14 по 21 апреля, сообщили в пресс-службе.

В этом году ЕГЭ пройдет в три этапа: досрочный, основной (с 23 мая по 4 июля) и дополнительный (с 4 по 23 сентября). Всего на экзамен зарегистрировались более 71 тысячи выпускников.

В департаменте напомнили, что математику профильного уровня планируют сдавать свыше 38 тысяч детей, обществознание - более 25 тысяч школьников. Экзамен по информатике выбрали 18 тысяч выпускников, по английскому языку - около 15 тысяч, по физике - больше 10 тысяч.