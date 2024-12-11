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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 14:24

В 2025 году основной период сдачи ЕГЭ пройдет с 23 мая по 23 июня

В 2025 году основной период сдачи ЕГЭ пройдет с 23 мая по 23 июня
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Рособрнадзор и Минпросвещения совместным приказом утвердили расписание Единого госэкзамена на 2025 год. Приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

Досрочный период сдачи ЕГЭ планируется с 21 марта по 21 апреля (резервные дни - с 14 по 21 апреля).

Основной период сдачи экзамена - с 23 мая по 23 июня, дни пересдач - 3 и 4 июля. Резервные дни основного периода: 16-23 июня.

Дополнительный период - 4 и 8 сентября, резервный день - 23 сентября.

Экзамены по всем предметам будут начинаться в 10:00 по местному времени.

В рамках основного периода ЕГЭ день 23 мая определен для экзаменов по истории, литературе и химии, 27 мая - по математике базового и профильного уровня.

30 мая - русский язык. 2 июня - обществознание и физика. 5 июня - биология, география, письменная часть экзамена по иностранным языкам. 10 и 11 июня - устная часть экзамена по иностранным языкам, а также информатика.

В дни пересдач, 3 июля, пройдет письменная часть экзамена по иностранным языкам, информатика, литература, русский язык, физика, химия; 4 июля - биология, география, ЕГЭ по математике базового и профильного уровня, устная часть по иностранным языкам, история, обществознание.

Минпросвещения ЕГЭ Рособрнадзор
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