Оперштаб прекращает публикацию еженедельных сводок по COVID-19

Такое решение объяснили стабилизацией эпидемиологической ситуации по коронавирусу

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Федеральный оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией прекращает публикацию еженедельных сводок по заболеваемости COVID-19, сообщается на портале Объясняем.рф.

"Это связано с тем, что эпидемиологическая ситуация по COVID-19 стабилизировалась, вирус перешел в разряд сезонных заболеваний", - отмечается в сообщении.

"Тем не менее, Роспотребнадзор продолжит мониторинг эпидемиологической ситуации в стране в оперативном режиме", - уточняется в сообщении.

По данным портала, всего в разделе "Стопкоронавирус" с 23 мая 2023 года по 18 марта 2025 года вышли 95 еженедельных сводок о заболеваемости COVID-19, а также самые важные новости по теме. После прекращения публикаций раздел останется открытым.