В Роспотребнадзоре заявили, что COVID-19 стал сезонным заболеванием

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Коронавирусная инфекция SARS-CoV-2 на сегодняшний день заняла место среди сезонных респираторных заболеваний, однако спрогнозировать, как на него повлияет та или иная мутация, невозможно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На сегодняшний день ковид занял свою нишу в перечне сезонных респираторных вирусов. Никто не сможет спрогнозировать, как отразится на его свойствах та или иная мутация, та или иная замена", - сказала Попова в эфире телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

Она отметила, что специалисты ведомства расшифровывают 98% всех групповых случаев заболевания в стране, независимо от того, чем они вызваны, для того, чтобы не пропустить что-то неизвестное.

В свою очередь директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург считает, что коронавирус не стал менее опасным.

"Менее опасной эта инфекция не стала по той простой причине, что люди продолжают умирать от ковида с одной стороны, а с другой стороны - само инфицирование этим вирусом приводит к тому, что на 2-3, а иногда и на 4 месяца, человек становится во многом иммунодефицитным", - сказал Гинцбург.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что после перенесенного коронавируса у людей чаще возникаю эндокринные, сердечно-сосудистые и неврологические заболевания.

"То, с чем (...) сталкиваются люди после перенесенной новой коронавирусной инфекции - это более часто возникающие эндокринные заболевания, это заболевания сердечно-сосудистые. Плюс еще есть ряд заболеваний неврологического профиля. Также заболевания связаны с осложнениями ревматоидными", - добавил министр.