Поиск

Дума рассмотрит закон о запрете распространять рекламу на запрещенных ресурсах

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин анонсировал в своем телеграм-канале рассмотрение законопроекта о запрете на распространение рекламы на ресурсах организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

По его словам, документ рассмотрят на следующей неделе.

Он сообщил, что законопроектом предлагается ввести запрет на распространение рекламы на информационных ресурсах: иностранных или международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России; общественных или религиозных объединений либо иных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете; а также доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством.

Председатель Госдумы напомнил, что ранее уже был введен запрет размещать рекламу на платформах иноагентов.

"Практика показывает, что российские пользователи - блогеры, предприниматели, компании - посредством применения технологий обхода ограничений (VPN) продолжают использовать социальные сети, запрещенные в Российской Федерации, для продвижения товаров и услуг", - отметил Володин.

По его словам, "доходы от распространяемой рекламы идут в пользу владельцев ресурсов, которые осуществляют провокационную деятельность и недоброжелательные действия по отношению к нашей стране и ее гражданам", и пользователи из России зачастую "даже не осознают, что, используя эти платформы, становятся спонсорами тех, кто создает запрещенный и деструктивный контент, распространяет противоправную информацию, дискредитирующую нашу страну".

Вячеслав Володин Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Массированную атаку беспилотников отразили в Ростовской области

Человек погиб при атаке БПЛА на трассе в Ростовской области

Что произошло за день: суббота, 22 марта

Временные ограничения вводились в аэропорту Казани

Нападение на Crocus City Hall

Мемориал в память о жертвах теракта открыли в Crocus

Мемориал в память о жертвах теракта открыли в Crocus

В МИД РФ предостерегли Украину от ударов по российским энергетическим объектам

Прощание с Ларисой Голубкиной пройдет в театре Российской Армии

РКН заявил о массированной DDoS-атаке на провайдера Lovit

РКН заявил о массированной DDoS-атаке на провайдера Lovit

Режим ЧС введен в зоне поврежденного дроном дома в Ростове-на-Дону

Умершие знаменитости

Умерла актриса Лариса Голубкина

Умерла актриса Лариса Голубкина
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6065 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне57 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ37 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2223 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России55 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе370 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });