Дума рассмотрит закон о запрете распространять рекламу на запрещенных ресурсах

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин анонсировал в своем телеграм-канале рассмотрение законопроекта о запрете на распространение рекламы на ресурсах организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

По его словам, документ рассмотрят на следующей неделе.

Он сообщил, что законопроектом предлагается ввести запрет на распространение рекламы на информационных ресурсах: иностранных или международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России; общественных или религиозных объединений либо иных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете; а также доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством.

Председатель Госдумы напомнил, что ранее уже был введен запрет размещать рекламу на платформах иноагентов.

"Практика показывает, что российские пользователи - блогеры, предприниматели, компании - посредством применения технологий обхода ограничений (VPN) продолжают использовать социальные сети, запрещенные в Российской Федерации, для продвижения товаров и услуг", - отметил Володин.

По его словам, "доходы от распространяемой рекламы идут в пользу владельцев ресурсов, которые осуществляют провокационную деятельность и недоброжелательные действия по отношению к нашей стране и ее гражданам", и пользователи из России зачастую "даже не осознают, что, используя эти платформы, становятся спонсорами тех, кто создает запрещенный и деструктивный контент, распространяет противоправную информацию, дискредитирующую нашу страну".