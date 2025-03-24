Госдума рассмотрит законопроекты об усилении контроля за иноагентами 2 апреля

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Госдума 2 апреля рассмотрит в первом чтении законопроекты о совершенствовании контроля за деятельностью иноагентов, а также направленные на защиту от вмешательства недружественных государств, заявил журналистам спикер палаты Вячеслав Володин.

"Законопроекты о совершенствовании контроля за деятельностью иноагентов и нацеленные на защиту от вмешательства недружественных государств направлены в рассылку. Планируем 2 апреля рассмотреть все три проекта закона в первом чтении", - сказал он.

Законопроекты в палату внесли Володин, вице-спикер Думы, руководитель рабочей группы по подготовке этих инициатив Ирина Яровая, руководители фракций "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия - За правду", ЛДПР, а также депутаты этих фракций - всего 400 парламентариев.

Законопроектами предлагается признавать иноагентами лиц, содействующих исполнению решений международных организаций, в которых не участвует Россия (например, Международный уголовный суд), или иностранных госорганов, если они направлены против безопасности России. Такой же статус предлагается распространить на тех, кто вовлекает граждан в сбор сведений в области военно-технической деятельности, которые могут быть использованы против государства, распространение сообщений и материалов и участие в их создании.

Также предлагается допустить проведение судебного разбирательства без участия подсудимого - лица, уехавшего из страны и совершившего противоправное деяние. Проектируемая норма коснется порядка 20 составов преступлений, среди которых публичные призывы к терроризму, экстремизму, нарушению территориальной целостности России, массовым беспорядкам, развязыванию агрессивной войны, распространение фейков о Вооруженных силах России и их дискредитация, уничтожение или повреждение воинских захоронений и памятников, реабилитация нацизма и другие.

Предлагается ввести уголовную ответственность за оказание по найму или за плату содействия международным организациям, в которых Россия не участвует, в исполнении решений об уголовном преследовании должностных лиц или военнослужащих, в виде лишения свободы сроком до 7 лет. Ответственность до 5 лет лишения свободы предлагается установить за призывы к санкциям в отношении России, совершенные из корыстных побуждений или по найму.

Предлагается также ужесточить уголовную ответственность за дискредитацию ВС России из корыстных побуждений или по найму. Во всех случаях совершения этих преступлений будет применяться конфискация имущества, предусматривает проект закона.