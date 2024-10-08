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Володин предостерег депутатов от непродуманных законодательных инициатив

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Законодательные инициативы должны быть продуманными, предложения депутатов не должны пугать общество, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Постоянно говорим нашим коллегам-депутатам: вы вначале подумайте, прежде чем озвучивать инициативу. Не надо пугать общество. Это крайности", - сказал Володин в ходе "Делового завтрака" в редакции "Российской газеты".

В связи с этим он предостерег депутатов от непродуманных инициатив, в том числе предложения о введении налога на бездетность.

Вместе с тем, по словам председателя Госдумы, уже внесенный законопроект о борьбе с пропагандой "чайлдфри" необходимо принять, ведь "мы должны защищать семью, делать все для того, чтобы пропагандировать рождение детей".

Володин сообщил, что этот проект закона будет рассмотрен Госдумой в приоритетном порядке до конца декабря.

Авторами соответствующей инициативы выступили депутаты и сенаторы во главе с председателями обеих палат парламента. Предусматривается введение запрета на распространение идеологии осознанного отказа от деторождения в СМИ, интернете, фильмах и рекламе.

Парламентарии также внесли проект поправок в КоАП РФ об ответственности за такие действия - по аналогии с наказанием за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола.

Вячеслав Володин Госдума
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