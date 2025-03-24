Обломки дрона повредили административное здание на ж/д станции на Кубани

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Обломки БПЛА повредили административное здание на территории железнодорожной станции в Кавказском районе Краснодарского края, сообщил оперативный штаб региона.

"Ночью 24 марта обломки БПЛА незначительно повредили административное здание на территории ж/д станции в Кавказском районе. Из-за детонации БПЛА в воздухе в здании выбило окна, был поврежден участок контактной сети станции", - говорится в сообщении.

В результате происшествия пострадавших нет.

По данным краевых властей, железнодорожное сообщение не нарушено. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Как сообщалось, в Кавказском районе Краснодарского края 19 марта в результате атаки украинских беспилотников начался пожар на нефтебазе. Пожару был присвоен 4-й ранг сложности. Общая площадь пожара достигала 10 тыс. кв. м, потом ее удалось сократить до 2 тыс. кв. метров.

К тушению пожара привлечены группировки МЧС России из Ставропольского края, Республики Адыгея, Ростовской области, а также техника из 16 муниципалитетов Краснодарского края, 4 пожарных поезда.

В настоящее время также проводится охлаждение рядом стоящих резервуаров.