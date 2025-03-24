Атака БПЛА отражена в Ростовской области

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Атака украинских дронов отражена средствами ПВО в Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

"Этой ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили массированную воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Аксайском, Октябрьском сельском, Красносулинском, Усть-Донецком, Зерноградском, Мясниковском районах, с также в Новошахтинске и на подлете к Ростову", - написал Слюсарь в своем телеграм-канале.

По его словам, предварительно, пострадавших и разрушений нет.