Открытое горение на нефтебазе в Краснодарском крае ликвидировано

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Специалистам удалось ликвидировать открытое горение на нефтебазе в Краснодарском крае после атаки БПЛА на минувшей неделе, сообщает оперативный штаб региона.

"На нефтебазе в Кавказском районе ликвидировали открытое горение. Площадь работ специалистов не изменилась - очаг локализован на 1250 кв. м", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время пожарные проводят так называемую пенную атаку для того, чтобы не дать огню вновь разгореться и полностью ликвидировать возгорание.

В тушении пожара участвуют 340 человек и 122 единицы техники.

Как сообщалось, 19 марта в результате атаки украинских беспилотников начался пожар на нефтебазе в станице Кавказской. Произошла утечка из одного из резервуаров с последующим возгоранием нефтепродуктов. Площадь пожара составляла 4,25 тыс. кв. м, ему был присвоен 4-й ранг сложности.

В пятницу, 21 марта, в процессе тушения из-за разгерметизации горящего резервуара произошел взрыв нефтепродуктов, огонь распространился на второй резервуар. Общая площадь пожара увеличилась до 10 тыс. кв. м. Загоревшийся 19 марта резервуар полностью потушен.

К тушению пожара привлечены группировки МЧС России из Ставропольского края, Республики Адыгея, Ростовской области, а также техника из 16 муниципалитетов Краснодарского края.

В Минобороны РФ заявляли, что объект обеспечивает перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему Каспийского трубопроводного консорциума.