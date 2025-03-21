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На горящей нефтебазе в Краснодарском крае произошел взрыв, есть пострадавшие

Огонь распространился на второй резервуар

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - При тушении горящей нефтебазы в Кавказском районе Краснодарского края произошел взрыв, огонь распространился на второй резервуар, сообщили в оперштабе региона.

"В процессе тушения из-за разгерметизации горящего резервуара произошел взрыв нефтепродуктов и выброс горящей нефти. В результате повреждены три единицы техники, пострадали двое пожарных", - говорится в сообщении.

Огонь распространился еще на один резервуар. Общая площадь пожара увеличилась до 10 тыс. кв. м.

Краснодарский край нефтебаза пожар взрыв пострадавшие
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