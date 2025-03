Shell сообщила о требовании Генпрокуратуры России возместить "Газпрому" 1,5 млрд евро

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура России требует от британско-нидерландской Shell возместить "Газпром экспорту" 1,5 млрд евро за неоплаченные в 2022 году поставки газа за счет 94 млрд рублей, зарезервированных для Shell в качестве компенсации доли в проекте "Сахалин-2", говорится в годовом отчете Shell.

Согласно документу, 2 октября 2024 года Генпрокуратура подала иск в суд в Москве против восьми компаний группы Shell (включая Shell plc и Shell Energy Europe Limited ("SEEL")). Прокуратура заявила, что Shell якобы незаконно отказалась от поддержки Sakhalin Energy Investment Company (бывший акционер "Сахалин-2").

Кроме того, надзорное ведомствоа требует от SEEL денежного возмещения в размере около 1,5 млрд евро в пользу "Газпром экспорта" за предполагаемые неоплаченные поставки газа в 2022 году, при этом подан иск, по которому "Газпром экспорт" может взять 94 млрд рублей, предположительно зарезервированных для Shell для компенсации акционерного капитала "Сахалин-2" со счета типа C, для погашения части предполагаемой задолженности.

30 января 2025 года SEEL подала письменное ходатайство об отсрочке рассмотрения иска в московском суде. 14 февраля 2025 года судья отложил разбирательство до следующего слушания, которое запланировано на 14 апреля 2025 года.

Согласно отчету, в 2022 году Shell продала 0,9 млн т СПГ, произведенного в России.

"В настоящее время невозможно достоверно оценить масштаб и сроки любых возможных обязательств или платежей в отношении вышеуказанных вопросов или будут ли какие-либо платежи подлежать уплате. Сохраняется высокая степень неопределенности относительно конечных результатов, а также потенциального влияния на будущие операции, доходы, денежные потоки и финансовое положение Shell", - подчеркивает компания.

Процесс идет в закрытом режиме. По мнению участников, в материалах дела присутствуют коммерческая тайна и конфиденциальная информация. Кроме того, согласно позиции Генпрокуратуры, информация о деле "может усилить санкционное давление на нашу страну".

Ведомство подало иск в Анрбитражный суд Москвы к ряду структур Shell в начале октября. Ответчиками значатся корпорация Shell plc, Shell Global Solutions International BV, Shell Exploration & Production Services BV, ООО "Шелл нефтегаз Девелопмент", Shell International Exploration & Production BV, Shell Sakhalin Services B.V., Shell Energy Europe Ltd, Shell Sakhalin Holdings BV. Третьи лица по иску - ООО "Газпром экспорт", Минэнерго РФ, ООО "Сахалинская энергия", Sakhalin Energy Investment Company Ltd, правительство Сахалинской области.

Ранее в пресс-службе суда сообщали, что иск подан о взыскании ущерба за неисполнение обязательств на сумму более 1 млрд евро. Размер требуемых убытков примерно соответствует сумме в 94,8 млрд рублей, которую в 2024 году "Газпром" заплатил за долю в ООО "Сахалинская энергия" правопреемнику Sakhalin Energy, которая принадлежала Shell (27,5%).

В 2022 году по указу президента Владимира Путина оператор проекта Sakhalin Energy Investment Company Ltd c британских Бермудских островов был заменен на российское ООО "Сахалинская энергия". Тогда, по условиям создания нового ООО, доля в 50,00000001% предназначалась "Газпром Сахалин холдингу". Иностранные совладельцы - японские Mitsui & Co., Ltd (12,5%) и Mitsubishi Corporation (10%) - подтвердили, что остаются в проекте, а Shell проинформировала российские власти, что не будет входить в состав совладельцев нового юрлица.

Иностранные партнеры могут получить средства за свою долю только после определения и зачета компенсации ущерба, нанесенного ими в ходе реализации проекта, а также ущерба, причиненного "Газпрому" отказом принять новую систему оплаты поставок российского трубопроводного газа в Европу.

При оценке ущерба, который Shell могла нанести проекту "Сахалин-2" в связи с ее выходом из него, также учитывался ущерб, нанесенный "Газпрому" отказом принять новую систему оплаты поставок российского газа на экспорт. В 2022 году "Газпром" сообщал, что полностью прекратил поставку газа Shell в связи с ее отказом перейти на оплату в рублях. Контракт между "Газпром экспортом" и Shell Energy Europe Limited на поставку газа в Германию предусматривает объем до 1,2 млрд куб. м газа в год.