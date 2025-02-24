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Суд 14 апреля продолжит рассмотрение крупного иска Генпрокуратуры к Shell

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 14 апреля продолжит рассмотрение иска Генпрокуратуры к концерну Shell о взыскании 1 млрд евро. Решение об отложении предварительного судебного заседания было принято судом в ответ на ходатайства Shell Energy Europe Ltd., отмечается в картотеке.

Процесс идет в закрытом режиме. По мнению участников, в материалах дела присутствуют коммерческая тайна и конфиденциальная информация. Кроме того, согласно позиции Генпрокуратуры, информация о деле "может усилить санкционное давление на нашу страну".

Ведомство подало иск к ряду структур Shell в сентябре. Ответчиками значатся корпорация Shell plc, Shell Global Solutions International BV, Shell Exploration & Production Services BV, ООО "Шелл нефтегаз Девелопмент", Shell International Exploration & Production BV, Shell Sakhalin Services B.V., Shell Energy Europe Ltd, Shell Sakhalin Holdings BV. Третьи лица по иску - ООО "Газпром экспорт", Минэнерго РФ, ООО "Сахалинская энергия", Sakhalin Energy Investment Company Ltd, правительство Сахалинской области.

В пресс-службе суда сообщали, что иск подан о взыскании ущерба за неисполнение обязательств на сумму более 1 млрд евро. Размер требуемых убытков примерно соответствует сумме в 94,8 млрд рублей, которую в 2024 году "Газпром" заплатил за долю в ООО "Сахалинская энергия" - правопреемнику Sakhalin Energy, которая принадлежала Shell (27,5%).

В 2022 году по указу президента России Владимира Путина оператор проекта Sakhalin Energy Investment Company Ltd c британских Бермудских островов был заменен на российское ООО "Сахалинская энергия". Тогда, по условиям создания нового ООО, доля в 50,00000001% предназначалась "Газпром Сахалин холдингу". Иностранные совладельцы - японские Mitsui & Co., Ltd (12,5%) и Mitsubishi Corporation (10%) - подтвердили, что остаются в проекте, а Shell проинформировала российские власти, что не будет входить в состав совладельцев нового юрлица.

Иностранные партнеры могут получить средства за свою долю только после определения и зачета компенсации ущерба, нанесенного ими в ходе реализации проекта, а также ущерба, причиненного "Газпрому" отказом принять новую систему оплаты поставок российского трубопроводного газа в Европу.

Shell Генпрокуратура РФ
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