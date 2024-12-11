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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 11:55

Суд рассмотрит крупный иск Генпрокуратуры к Shell в закрытом режиме

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы решил провести слушание по иску Генпрокуратуры к Shell о взыскании вреда на сумму 1 млрд евро в закрытом судебном заседании, передал корреспондент "Интерфакса" из суда.

Закрыть заседание просили большинство участников процесса, ссылаясь на наличие в документах коммерческой тайны и конфиденциальной информации.

Кроме того, по словам представителя Генпрокуратуры, информация о деле "может усилить санкционное давление на нашу страну".

Следующее заседание суда назначено на 14 февраля 2025 года.

По данным картотеки, ООО "Газпром экспорт" и Министерство энергетики России в начале декабря направили в суд ходатайства о рассмотрении дела в закрытом заседании.

В октябре Генпрокуратура России подала в Арбитражный суд Москвы иск к ряду структур Shell. В пресс-службе суда сообщали, что иск подан о взыскании ущерба за неисполнение обязательств на сумму более 1 млрд евро.

Размер требуемых убытков примерно соответствует сумме в 94,8 млрд рублей, которую в марте 2024 года "Газпром" заплатил за долю в ООО "Сахалинская энергия" - правопреемнику Sakhalin Energy, которая принадлежала Shell (27,49999998621683%). Сделка была совершена в соответствии с распоряжением правительства от 23 марта 2024 года, которое утвердило монополию покупателем доли "Сахалинской энергии".

Ответчиками значатся корпорация Shell plc, Shell Global Solutions International BV, Shell Exploration & Production Services BV, ООО "Шелл нефтегаз Девелопмент", Shell International Exploration & Production BV, Shell Sakhalin Services B.V., Shell Energy Europe Ltd, Shell Sakhalin Holdings BV. Третьи лица по иску - ООО "Газпром экспорт", Минэнерго РФ, ООО "Сахалинская энергия", Sakhalin Energy Investment Company Ltd, правительство Сахалинской области.

В 2022 году по указу президента Владимира Путина оператор проекта Sakhalin Energy Investment Company Ltd c британских Бермудских островов был заменен на российское ООО "Сахалинская энергия". Тогда, по условиям создания нового ООО, доля в 50,00000001% предназначалась "Газпром Сахалин холдингу". Иностранные совладельцы - японские Mitsui & Co., Ltd (12,5%) и Mitsubishi Corporation (10%) - подтвердили, что остаются в проекте, а Shell проинформировала российские власти, что не будет входить в состав совладельцев нового юрлица.

Иностранные партнеры могут получить средства за свою долю только после определения и зачета компенсации ущерба, нанесенного ими в ходе реализации проекта, а также ущерба, причиненного "Газпрому" отказом принять новую систему оплаты поставок российского трубопроводного газа в Европу.

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