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Сенатор Чижов сообщил, что заявление по итогам переговоров РФ-США не принято из-за позиции Киева

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Совместное заявление по итогам российско-американских переговоров в Эр-Рияде не было принято из-за позиции Украины, заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов.

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"То, что они сидели 12 часов и вроде бы согласовали совместное заявление, которое однако не было принято из-за позиции Украины, это тоже весьма характерно и симптоматично", - сказал Чижов в эфире телеканала "Россия-24".

Он не стал говорить о конкретном содержании переговоров, предложив дождаться, пока их детали станут предметом гласности.

"Сам факт, что такой диалог состоялся, а это звено в цепи российско-американских контактов, нынешнему этапу которых было положено начало телефонным разговором президентов двух стран, я считаю, это положительно", - отметил сенатор.

Украина Владимир Чижов США РФ
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