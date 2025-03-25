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Кремль заявил, что содержание переговоров РФ-США в Эр-Рияде не будут раскрывать

Кремль заявил, что содержание переговоров РФ-США в Эр-Рияде не будут раскрывать
Дмитрий Песков
Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Содержание российско-американских переговоров, которые прошли накануне в Эр-Рияде, не будет доноситься до широкой общественности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Речь идет о технических переговорах. Это переговоры с погружением в детали, поэтому, конечно, содержание этих переговоров публичиться точно не будет. Этого не следует ожидать", - сказал Песков во вторник журналистам, отвечая на вопрос, планируются ли какие-либо заявления по итогам переговоров.

"Сейчас сделанные доклады в столицах анализируются. Уже потом можно будет говорить о каких -то пониманиях", - добавил он.

Российско-американские консультации в Эр-Рияде завершились вечером 24 марта.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что министр иностранных дел России Сергей Лавров расскажет о некоторых аспектах этих переговоров в интервью Первому каналу во вторник.



Дмитрий Песков Эр-Рияд США
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