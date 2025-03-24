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Российско-американские консультации в Эр-Рияде завершены

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В МИД РФ заявили, что прошедшие в Эр-Рияде российско-американские консультации завершились.

Об этом говорится в сообщении в телеграм-канале российского внешнеполитического ведомства.

На видеокадрах, опубликованных в телеграм-канале, члены российской делегации сделали совместную фотографию и покинули отель Ritz Carlton, где проходили переговоры.

В миреПереговоры РФ и США в Эр-Рияде завершаютсяПереговоры РФ и США в Эр-Рияде завершаютсяЧитать подробнее

В консультациях экспертных групп РФ и США приняли участие глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Как сообщали СМИ, со стороны США в переговорах участвовали старший директор по Европе Совета нацбезопасности Эндрю Пик и высокопоставленный чиновник Госдепартамента Майкл Антон.

В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что на этих консультациях РФ-США в Эр-Рияде обсуждается проблематика Черноморской инициативы.

"Сегодня на повестке дня вопрос Черноморской инициативы и всех аспектов, связанных с возобновлением этой инициативы. Это было предложение президента Трампа, и президент Путин дал на это согласие. Именно с таким мандатом наша делегация отправилась в Эр-Рияд", - сказал Песков журналистам в понедельник.

По просьбе представителей СМИ Песков уточнил, что в рамках проблематики Черноморской инициативы обсуждается "в первую очередь, безопасность судоходства".

МИД РФ США Эр-Рияд
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