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По материалам РКН возбуждены уголовные дела в отношении 62 иноагентов

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - По материалам Роскомандзора возбуждены уголовные дела в отношении 62 граждан за неисполнение ими требований законодательства об иностранных агентах, сообщил в Совете Федерации замруководителя РКН Вадим Субботин.

"В 2024 году мы составили более 380 протоколов об административных правонарушениях в отношении иностранных агентов за нарушение порядка их деятельности. Наложено административных штрафов на общую сумму 17 млн рублей", - сказал он на заседании комиссии палаты по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.

К настоящему времени ограничен доступ к 40 интернет-ресурсам, каналам и материалам иностранных агентов, распространяющим запрещенную в России информацию, сообщил чиновник.

"По материалам Роскомнадзора за продолжающиеся нарушения порядка деятельности иностранных агентов территориальными подразделениями Следственного комитета России также возбуждены уголовные дела в отношении 62 лиц", - сказал замглавы ведомства.

В реестре Минюста сейчас 734 иноагента. "В результате комплексов мер, принятых в соответствии с законодательством РФ, 390 из них прекратили распространять материалы для неограниченного круга лиц. (Еще) 90 поставили маркировку, необходимую для того, чтобы проинформировать граждан России о наличии статуса иностранного агента, а фактически, как мы понимаем, о том, что размещаемая информация распространяется в интересах иностранных государств", - заявил он.

Вадим Субботин Минюст Роскомнадзор
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