Президентский совет по культуре и искусству соберется 25 марта

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Заседание Совета при президенте по культуре и искусству с Владимира Путина запланировано на вторник 25 марта, сообщил помощник президента Владимир Мединский.

"Планируется завтра. Если у нас все будет по плану. Президент будет вести", - сказал Мединский, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Совет при президенте по культуре и искусству обычно проходил ежегодно в декабре. В 2019 году его заседание не состоялось. Тогда бывший советник президента по культуре Владимир Толстой сообщал, что заседание Совета перенесено на март 2020 года. Из-за пандемии коронавируса заседание опять было перенесено и состоялось только 27 октября 2020 года в формате видеоконференции. В 2021, 2022 и 2023 годах заседание Совета не проводилось. В привычном формате Совет в последний раз проводился в декабре 2018 года в Санкт-Петербурге.

В мае 2024 года Путин назначил Мединского секретарем Совета по культуре и искусству, на этом посту он сменил Толстого.

В октябре 2024 года президент утвердил новый состав Совета. Среди тех, кто был включен в его состав, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков, писатель Захар Прилепин, певец Ильдар Абдразаков, ректор Щепкинского училища Борис Любимов, гендиректор киностудии им. Горького Юлиана Слащева, худрук и директор МХТ имени Чехова Константин Хабенский, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, гендиректор Государственного исторического музея Алексей Левыкин и другие. Ряд участников совета остался в его составе, среди них - ректор академии Русского балета им. Вагановой Николай Цискаридзе, председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков, гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, глава Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев.