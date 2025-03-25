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На поддержку российской анимации предложено передавать 10% от сборов иностранной

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил Минкультуры совместно с Минфином проработать идею направлять 10% от проката иностранных анимационных фильмов на развитие отечественной анимации.

На заседании Совета при президенте по культуре и искусству председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" и председатель правления Ассоциации организаций индустрии анимационного кино Юлиана Слащева выдвинула несколько предложений по поддержке анимационной отрасли. В частности, она отметила, что, несмотря на то, что отечественная отрасль анимации выросла как в объемах, так и в качестве производства контента, в 2024 году в прокат вышло всего восемь полнометражных российских мультфильмов и 60 иностранных.

"Российской анимационной индустрии сейчас объективно не хватает финансов для расширения объемов производства, а без этого о конкуренции на внутреннем рынке говорить невозможно (...) Мы предлагаем (...) направлять 10% средств, получаемых от кинопроката иностранного анимационного контента в Фонд кино на поддержку отечественной анимации", - сказала Слащева, отметив, что такая мера уже действует в других странах мира, например, во Франции.

Слащева кроме того предложила "закрепить ежегодные совокупные объемы государственной поддержки анимации своего рода квотами в размере 20% от общего государственного финансирования кино". По ее словам, "обе меры могли бы существенно поддержать нашу отрасль".

Президент, в свою очередь, отметил, что "такая окраска поступающих денег (10% от проката иностранной анимации - ИФ), она, в принципе, Минфином не приветствуется". "Но мы тем не менее поговорим", - сказал Путин.

Он поручил министру культуры Ольге Любимовой проработать этот вопрос с Минфином.

"10% от проката иностранных (анимационных) фильмов тоже, я бы подумал. Ольга Борисовна (Любимова, министр культуры РФ - ИФ), поработайте, пожалуйста, с Минфином, потом скажите мне результаты", - сказал Путин.

"Обязательно все подготовим", - ответила глава Минкультуры.

Владимир Путин Минкультуры Минфин Союзмультфильм Юлиана Слащева Ольга Любимова
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