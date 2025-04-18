Боярский ушиб грудную клетку перед премьерой спектакля в Петербурге

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Народный артист России Михаил Боярский получил травму перед премьерой в Санкт-Петербургском театре им. Ленсовета, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе театра.

"Во время репетиции перед премьерой он оступился на сцене и упал. Встал и прекрасно отыграл премьеру. Сейчас у него плановая госпитализация, нужно просто передохнуть. (...) Ничего экстраординарного не произошло, ушиб грудной клетки", - сказал собеседник агентства.

Травма была получена в минувшие выходные. В пресс-службе не уточнили, когда именно ожидают возвращения артиста на сцену, это будет зависеть от усмотрения врачей.

"Не будем торопиться, спектакль "Театральный роман" у него 29 апреля", - добавили в пресс-службе.

Ранее театр через собственный телеграм-канал сообщил, что постановка "Ромео и Джульетта" в пятницу пройдет лишь при участии записанного голоса Боярского, что связано с болезнью артиста. В театре подчеркнули, что поводов для беспокойства нет, состояние здоровья Боярского не внушает опасений, однако врачи рекомендовали ему восстановить силы.

Михаил Боярский, советский и российский актер театра, кино, дубляжа, певец и музыкант, народный артист РСФСР, родился 26 декабря 1949 года. Наиболее знаковыми в его карьере стали такие фильмы, как "Старший сын" (1975), "Собака на сене" (1977), роль Д'Артаньяна в цикле картин про трех мушкетеров (1978-2007), цикл про гардемаринов (1987-2020), "Человек с бульвара Капуцинов" (1987), "Узник замка Иф" (1987), "Голубой щенок" (мультфильм, 1976), "Летучий корабль" (мультфильм, 1979), цикл про Ивана-Царевича и Серого Волка (мультфильмы, 2011-2024).