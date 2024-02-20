Минкультуры РФ опубликовало приоритетные темы для господдержки кино в 2024 году

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Министерство культуры РФ перечислило приоритетные темы государственной финансовой поддержки кинопроизводства в текущем году, соответствующий приказ от 15 февраля опубликован на сайте Минкультуры.

Всего в документе перечислены 14 тем против 17, заявленных министерством на 2023 год. Часть тем прошлого года были объединены в один пункт, часть расширили, а часть тем заменили на новые.

Так, в пункт 1 о "Культуре России" добавили уточнение, о сохранении, создании и распространении каких традиционных духовно-нравственных российских ценностей идет речь. Это "патриотизм, единство народов России и межконфессиональный мир".

В списке не упомянуты заявленные на прошлый год: "Популяризация службы в ВС РФ. Единение общества вокруг поддержки армии (фронтовые бригады, добровольцы, волонтеры). Усиление статуса профессии военного на примерах исторических событий и новой истории", "Нео-колониальная политика стран англо-саксонского мира. Деградация Европы. Формирование многополярного мира".

В то же время перечень на этот год дополнен отдельными темами: "Сохранение и популяризация традиционных семейных ценностей. Поддержка материнства и детства, института семьи, укрепление позитивного образа многодетной семьи", "Повышение туристической привлекательности регионов РФ и государства в целом. Пропаганда здорового образа жизни и сохранения народонаселения", а также "Россия - уникальный пример сосуществования разных конфессий. История становления российской многоконфессиональности. Разрушительные последствия межрелигиозной розни".

Неизменными остались темы "Десятилетие детства. Семья, дети, их защита и поддержка", "Наука России: инновации, технологии, приоритеты", "Мотивация молодежи к освоению рабочих и инженерных специальностей. Повышение социального статуса рабочего и инженера, научно-исследовательской и инновационной деятельности", а также "Общество без границ: самореализация людей с ограниченными возможностями. Добровольчество в России. Активное долголетие".

Тема "Духовно-нравственное, патриотическое воспитание граждан РФ. Волонтерское движение в РФ и странах СНГ" теперь включает в себя ранее не упоминавшиеся: "Международное гуманитарное сотрудничество. Традиционная роль РФ в стабилизации международных отношений, поиске мирного решения международных конфликтов. Защита и покровительство единоверцам за рубежом. Внешнеполитические победы России. Успехи российской внешней разведки".

Из темы прошлого года, посвященной историческому кино, исчезло упоминание о "конфликте поколений, преемственности поколений", саму тему расширили и теперь она звучит, как "Историческое кино. Уроки истории, уроки памяти. Противодействие попыткам фальсификации истории. Исторические победы России. 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Освободительная миссия советского солдата. Российские военные как положительный образ, воплощающий лучшие качества человека: смелость, отвагу, доброту, преданность и патриотизм, неуклонное следование кодексу чести".

Также приоритетными темами указаны: "Россия - современное, стабильное и безопасное государство, предоставляющее возможности для развития и самореализации. Гражданская позиция. Объединение общества. Морально-этический выбор", "Кинолетопись. Современное состояние, культура и традиции регионов России. Развитие Дальнего Востока и Арктики. Жизнь малых городов и сел, жизнь в провинции. Малороссия как историческая область России", куда добавили "Бережное отношение к природе страны, экономика замкнутого цикла", "Экранизация произведений русской классической литературы, образов русского фольклора, в том числе с применением средств анимации", а также "Противодействие терроризму и его идеологии, иным проявлениям экстремизма, нацизма, фашизма. Самоотверженность и жертвенность российских воинов в борьбе с экстремизмом в ходе СВО. Миротворческая миссия России. Россия как оплот народов и наций, борющихся за самоопределение, основоположник антиколониального движения".

Расширена тема "Герои среди нас", куда включены несколько ранее отдельных пунктов. Теперь она звучит как "Герои среди нас - фильмы о выдающихся личностях России. Фильмы о достижениях и победах в культуре, истории, науке и спорте. Популяризация профессий. Школа и институт как важные этапы адаптации в социуме и личностного ориентирования. Роль педагогов и наставников в формировании личности. Формирование жизненных ценностей, ориентиров и представления о безопасном образе жизни на этапе взросления. Модели поведения и созидательная мотивация современной молодежи".

Как уточнила в своем телеграм-канале глава Минкультуры Ольга Любимова, всего за последние пять лет при господдержке снято свыше 1 тыс. проектов.

"Среди них - исторические ленты, авторское и документальное кино, анимация, картины для всей семьи. С 2002 года посещаемость национальных фильмов увеличилась с 2,5 до 91,3 млн человек", - написала она во вторник.