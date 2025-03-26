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В России в 2024 году число осужденных с конфискацией имущества утроилось

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Российские суды в 2024 году почти втрое чаще стали выносить решения о конфискации имущества осужденных, сообщает Генпрокуратура.

"В кассационной инстанции по представлениям прокуроров в 2024 году отменены незаконные решения по 408 делам в части неприменения конфискации. В 293 случаях шла речь о неприменении конфискации транспорта, в 115 случаях - о неприменении конфискации эквивалента взяток. Как следствие, по стране отмечен почти трехкратный рост числа осужденных с конфискацией имущества", - сказали в надзорном ведомстве после секционного совещания по вопросам обеспечения участия прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства.

В том числе на треть активизировалось применение судом первой инстанции конфискации имущества коррупционеров и более чем в два раза возросло число решений по транспорту лиц, повторно управлявших им в состоянии опьянения.

"Благодаря этому в 2024 году в Минобороны России, в том числе для целей специальной военной операции, направлено более 600 конфискованных машин", - сказано в пресс-релизе.

Генпрокуратура также принимала меры по возмещению причиненного преступлениями ущерба по уголовным делам, по которым исковые требования ни прокурорами, ни потерпевшими не заявлялись.

По данным ведомства, в 2024 году по инициативе центрального аппарата прокурорами субъектов подготовлено и направлено в суд 56 исковых заявлений по 31 уголовному делу, из которых 26 - о взыскании денежных средств с виновных лиц на общую сумму свыше 666 млн рублей, 30 - об истребовании земельных участков, право собственности на которые утрачено в результате преступлений, их общая кадастровая стоимость превысила 18 млн рублей.

"В случаях, когда невозможно назначить штраф, применить конфискацию имущества, заявить гражданский иск, но имеются сведения о возможном незаконном происхождении имущества фигуранта, Генпрокуратурой России инициировалось проведение проверок такого имущества", - добавило ведомство.

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