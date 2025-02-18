Поиск

Госдума рассмотрит проект о передаче конфискованных товаров на гуманитарные цели

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник рассмотрит законопроект о передаче конфискованных немаркированных товаров для гуманитарной помощи при военных, природных и техногенных чрезвычайных ситуациях.

"В первом чтении рассмотрим изменения в КоАП о возможности безвозмездной передачи конфискованных немаркированных товаров", - сообщил журналистам по итогам заседания Совета Думы первый зампред парламента Александр Жуков.

Законопроект (N797740-8) предусматривает дополнение статьи 32.4 КоАП нормой, позволяющей безвозмездную передачу конфискованных немаркированных товаров, если они признаны безопасными. В противном случае они подлежат уничтожению, утилизации или переработке.

К товарам, подлежащим обязательной маркировке, относятся высоко востребованные промышленные и потребительские товары, которые могут быть использованы государством для оказания гуманитарной помощи, говорится в пояснительной записке.

Передача таких товаров будет осуществляться Росимуществом по заявкам Минобороны, МЧС.

Комитет Госдумы законодательству на заседании в понедельник поддержал концепцию инициативы, но указал на необходимость уточнения сроков вступления закона в силу, а также исключения избыточных формулировок, например, "по решению суда", так как конфискация как вид административного наказания назначается только судом.

Законопроект разработан Минпромторгом России в рамках реализации стратегии по борьбе с незаконным оборотом промышленной продукции. В случае принятия вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Обязательной маркировке в РФ подлежат табачная продукция, молочная продукция, консервы, отдельные виды парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии, предметы одежды и обуви.

Госдума Александр Жуков Минпромторг Минобороны Росимущество
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

РФ прекратила действие соглашения с Украиной о безопасности мореплавания в Азовском море

Песков заявил, что рано делать прогнозы по поводу переговоров с США в Эр-Рияде

Песков заявил, что рано делать прогнозы по поводу переговоров с США в Эр-Рияде

Что произошло за день: понедельник, 17 февраля

Генерал-майор Росгвардии Константин Рябых задержан по делу о коррупции

Глава РФПИ Дмитриев может присоединиться к переговорам в Эр-Рияде

Военная операция на Украине

Число жертв обстрела Каховки возросло до двух

Суд рассмотрит апелляцию на разрешение обслуживать бонды "Домодедово" 17 апреля

Новак заявил, что РФ продолжит помогать Приднестровью в области энергетики

Новак заявил, что РФ продолжит помогать Приднестровью в области энергетики

Лавров отверг возможность территориальных уступок Украине в ходе переговоров

Лавров заявил, что ему неясно, зачем странам Европы участвовать в переговорах по Украине

Лавров заявил, что ему неясно, зачем странам Европы участвовать в переговорах по Украине
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2176 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне38 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5874 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе342 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России51 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России39 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });