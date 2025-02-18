Госдума рассмотрит проект о передаче конфискованных товаров на гуманитарные цели

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник рассмотрит законопроект о передаче конфискованных немаркированных товаров для гуманитарной помощи при военных, природных и техногенных чрезвычайных ситуациях.

"В первом чтении рассмотрим изменения в КоАП о возможности безвозмездной передачи конфискованных немаркированных товаров", - сообщил журналистам по итогам заседания Совета Думы первый зампред парламента Александр Жуков.

Законопроект (N797740-8) предусматривает дополнение статьи 32.4 КоАП нормой, позволяющей безвозмездную передачу конфискованных немаркированных товаров, если они признаны безопасными. В противном случае они подлежат уничтожению, утилизации или переработке.

К товарам, подлежащим обязательной маркировке, относятся высоко востребованные промышленные и потребительские товары, которые могут быть использованы государством для оказания гуманитарной помощи, говорится в пояснительной записке.

Передача таких товаров будет осуществляться Росимуществом по заявкам Минобороны, МЧС.

Комитет Госдумы законодательству на заседании в понедельник поддержал концепцию инициативы, но указал на необходимость уточнения сроков вступления закона в силу, а также исключения избыточных формулировок, например, "по решению суда", так как конфискация как вид административного наказания назначается только судом.

Законопроект разработан Минпромторгом России в рамках реализации стратегии по борьбе с незаконным оборотом промышленной продукции. В случае принятия вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Обязательной маркировке в РФ подлежат табачная продукция, молочная продукция, консервы, отдельные виды парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии, предметы одежды и обуви.