Решение КС о бессрочной конфискации не касается приватизации 90-х

Герб РФ в зале заседаний Конституционного суда Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Постановление Конституционного суда о неприменимости текущих сроков давности по Гражданскому кодексу к искам прокуроров об изъятии имущества коррупционеров не затрагивает сферу приватизации 1990-х годов, сообщил журналистам руководитель секретариата КС Евгений Тарибо.

"Это решение касается коррупции, всего, что связано с приобретением имущества незаконным коррупционным путём, в том числе его использования, легализации, приращения, преобразования, когда происходит запуск и использование этого коррупционного стартового капитала в дальнейшем как бы в законном обороте. Но это решение не касается вопросов приватизации, вопросов с отменой итогов приватизации. Это совершенно другой вопрос. Это очень важный момент: приватизация 1990-х и вообще приватизация - вне сферы предмета этого постановления", - сказал Тарибо.

Он подчеркнул, что, в соответствии с постановлением КС, на текущий момент прокуроры никак не связаны сроками давности в делах об изъятии незаконно нажитого имущества коррупционеров. Федеральный законодатель может установить специальные сроки, рассчитанные не на гражданско-правовые, а на отношения, связанные с борьбой с коррупцией, однако они все равно не смогут применяться к периоду, когда коррупционер противодействовал контролирующим органам, сопротивлялся и тем самым затягивал течение дела.

"Конституционный суд пришел к выводу, что сегодня, в конкретных исторических обстоятельствах, это не является необходимым - установление таких специальных сроков. В таких специальных отношениях, связанных с борьбой с коррупцией, такие сроки необязательны", - добавил Тарибо.

31 октября КС признал неконституционнымиряд положений статей 195, 196, 197, 200 и 208 Гражданского кодекса, так как они позволяют применять общие трехлетние и десятилетние сроки давности к искам прокуроров об изъятии в доход государства незаконных активов коррупционеров.

Поводом к проверке стал запрос Краснодарского краевого суда, где рассматривается дело бывшего инспектора аппарата полномочного представителя президента в Южном федеральном округе Андрея Коровайко. Туда попали апелляции на решение Каневского районного суда, который ранее удовлетворил требования Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества, полученного фигурантами через коррупцию в 2001-2004 годах.

Генпрокуратура пытается взыскать с Коровайко и других участников коррупционной схемы активы в 22 хозяйственных обществах на сумму свыше 9 млрд рублей. Согласно запросу заявителя, Коровайко несколько лет использовал служебное положение для захвата чужих бизнесов и создания своих, в чем также участвовали судьи Арбитражного суда Ростовской области. Часть незаконно полученного имущества Коровайко передал в пользу своего руководителя, полномочного представителя президента в ЮФО Виктора Казанцева и его супруги, а также оформлял на собственную жену.