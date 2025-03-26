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Новак и Сийярто обсудили в Москве условия поставок нефти и газа в Венгрию

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Александр Новак на встрече с главой МИД Венгрии Петером Сийярто обсудил вопросы развития двусторонних торгово-экономических отношений, условия расширения российско-венгерского сотрудничества в нефтегазовых и энергетических проектах, сообщила пресс-служба правительства России.

На встрече также были затронуты условия поставок российских нефти и газа в Венгрию, сотрудничество в атомной сфере.

По южной ветке нефтепровода "Дружба" в 2024 году из России в Венгрию было поставлено 4,78 млн т нефти, в январе - феврале 2025 года - 956 тысяч т. Вице-премьер подчеркнул приверженность надежности поставок энергоносителей для Будапешта и выразил готовность принять все необходимые меры, чтобы поставки в адрес партнёров оставались бесперебойными и предсказуемыми.

В 2024 году поставки российского газа в Венгрию достигли рекордных 8,6 млрд куб. м, а на 1 марта 2025 года составили 1,18 млрд куб. м. "Такой результат - это не только показатель высокой степени координации, но и демонстрация общей приверженности делу энергетической безопасности", - подчеркнул Новак.

"Мы высоко ценим взвешенную и объективную внешнеполитическую линию венгерского руководства. Благодаря вашей неизменно конструктивной позиции нам удаётся эффективно сотрудничать и решать все возникающие вопросы, несмотря на непростую международную обстановку. В имеющихся условиях целесообразно продолжить реализацию ранее достигнутых договорённостей в стратегических областях, сохранять и приумножать весь багаж полезных двусторонних наработок по всем направлениям российско-венгерской кооперации. Россия твёрдо настроена на дальнейшее развитие прагматичных и взаимовыгодных отношений с Венгрией", - сказал Новак.

"Венгрия рассчитывает на продолжение энергетического сотрудничества с Россией и ценит его результаты - стабильные поставки нефти и газа, которые обеспечивают энергетическую безопасность нашей страны. Мы приветствуем продолжающуюся реализацию проекта по строительству АЭС "Пакш-2" и нацелены на диалог по решению вопросов, связанных с финансированием проекта в условиях внешних ограничений", - отметил Петер Сийярто.

Александр Новак Дружба МИД Венгрия Петер Сийярто Пакш-2
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