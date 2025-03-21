США продлили для Венгрии исключение из санкций для оплаты газа из РФ

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Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - США продлили исключение из санкций, позволяющее Венгрии оплачивать российский газ, сообщают в пятницу западные СМИ со ссылкой на главу венгерского МИД Петера Сийярто.

В сообщениях указывается, что срок действия продленного исключения - до мая 2025 года.

Накануне западные СМИ сообщали со ссылкой на источники, что власти США согласились продлить до мая срок действия исключения из санкций, позволяющий Анкаре оплачивать газ из России. Кроме того, по данным некоторых СМИ, на аналогичные меры Соединенные Штаты пошли и в отношении Словакии.