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Глава МИД Венгрии анонсировал визит в Москву

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в среду посетит в Москву, где обсудит с российской стороной проблемы обеспечения мира и экономического сотрудничества обсудит. Об этом сам министр написал в соцсети.

"Наши сегодняшние переговоры сфокусируются на темах мира, безопасности, энергоснабжения и расширении экономического сотрудничества", - рассказал он.

По его оценке, "американо-российские мирные переговоры накануне достигли нового уровня, и мир снова стал более безопасным".

Сийярто напомнил, что Венгрия на протяжении трех лет заявляла о необходимости поддерживать каналы связи открытыми.

Венгрия МИД Петер Сийярто Москва
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