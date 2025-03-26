Глава МИД Венгрии анонсировал визит в Москву

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в среду посетит в Москву, где обсудит с российской стороной проблемы обеспечения мира и экономического сотрудничества обсудит. Об этом сам министр написал в соцсети.

"Наши сегодняшние переговоры сфокусируются на темах мира, безопасности, энергоснабжения и расширении экономического сотрудничества", - рассказал он.

По его оценке, "американо-российские мирные переговоры накануне достигли нового уровня, и мир снова стал более безопасным".

Сийярто напомнил, что Венгрия на протяжении трех лет заявляла о необходимости поддерживать каналы связи открытыми.