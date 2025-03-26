Карасин заявил, что РФ и США идут по пути налаживания конструктивного диалога

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - РФ и США находятся в процессе налаживания конструктивного диалога, но когда будет следующая встреча, неизвестно, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

"Идём по пути налаживания конструктивного диалога. Это подтверждено двумя президентами, это нелегко делать, но, наверно, терпения и профессиональных навыков у обеих сторон хватит", - сказал Карасин журналистам в среду.

Отвечая на вопрос, когда могут состояться следующие контакты, он сказал: "К сожалению, этого не знают даже на небесах".