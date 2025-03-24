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Карасин заявил, что переговоры США и РФ в Эр-Рияде проходят творчески

Стороны обсуждают злободневные темы, отметил сенатор, входящий в состав российской делегации

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Российско-американские консультации экспертов в Эр-Рияде продолжаются, они проходят творчески и находятся в самом разгаре, идет интересное обсуждение довольно злободневных тем, заявил "Интерфаксу" член делегации РФ, глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Отвечая на вопрос, удастся ли, по его мнению, достичь каких-либо договоренностей, он сказал: "Не каждые переговоры обязательно оканчиваются какими-то масштабными документами и договоренностями. Важно все время поддерживать контакт и понимать точку зрения друг друга. Это удается".

Кроме Карасина от российской стороны в переговорах экспертов участвует советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Как сообщил ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на этих консультациях РФ-США в Эр-Рияде обсуждается проблематика Черноморской инициативы.

"Сегодня на повестке дня вопрос Черноморской инициативы и всех аспектов, связанных с возобновлением этой инициативы. Это было предложение президента Трампа, и президент Путин дал на это согласие. Именно с таким мандатом наша делегация отправилась в Эр-Рияд", - сказал Песков журналистам.

По просьбе представителей СМИ Песков уточнил, что в рамках проблематики Черноморской инициативы обсуждается "в первую очередь, безопасность судоходства".

Григорий Карасин США Эр-Рияд Совет Федерации
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