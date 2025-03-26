В МИД РФ надеются на соблюдение законности и демократических принципов в деле главы Гагаузии

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В Москве рассчитывают на соблюдение законности и демократических принципов со стороны Кишинева в связи с задержанием главы Гагаузии Евгении Гуцул, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Хотелось бы надеяться, что в данном резонансном деле будет соблюдена законность и демократические принципы, прежде всего касающиеся защиты прав и свобод человека", - сказала дипломат. Текст ее ответа на вопрос СМИ размещен в среду на сайте МИД РФ.

Ранее стало известно, что в ночь с 25 на 26 марта Гуцул была задержана в рамках расследования уголовного дела о незаконном финансировании предвыборной кампании в 2023 году.

По словам Захаровой, "оценки ситуации уже дали в самой республике, прямо назвав произошедшее "беспределом" и "открытым политическим террором".

"Любому непредвзятому наблюдателю очевидно, что под наиболее ожесточенный прессинг попадают именно те молдавские политики и журналисты, которые выступают за выстраивание конструктивных отношений с Российской Федерацией. Евгения Гуцул, безусловно, относится к их числу", - отметила официальный представитель МИД РФ.