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Глава Гагаузской автономии Молдавии задержана в аэропорту Кишинева

Глава Гагаузской автономии Молдавии задержана в аэропорту Кишинева
Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото.
Фото: Дмитрий Осматеско/Sputnik/РИА Новости

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул задержана оперативниками в кишиневском аэропорту, сообщила пресс-служба Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК).

Гуцул была задержана во вторник вечером при регистрации на рейс на Стамбул. После трех часов проверки документов у нее забрали паспорт и доставили в следственный изолятор НЦБК, объявив о задержании на 72 часа.

"В ходе стандартной проверки Евгении Гуцул в рамках пограничного контроля было установлено, что в информационных системах данное лицо числится среди тех, кто имеет запрет на выезд из страны. В соответствии с законодательными процедурами компетентные органы были об этом немедленно проинформированы, после чего и последовало задержание", - отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, Гуцул задержали в рамках уголовного дела о незаконном финансировании предвыборной кампании по выборам главы Гагаузии в 2023 году.

По данным дела, Гуцул подозревают в том, что она с помощью казначея организовала фальсификацию документов о денежных пожертвованиях физических лиц в ее пользу на выборах, документов, подтверждающих источники финансовых средств. По данным НЦБК, ею в избирательной кампании использовались 370 тыс. леев (около 20 тыс. долларов), поступивших из запрещенных законом источников.

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Кроме того, Гуцул проходит по двум уголовным делам, рассмотрение которых в суде находится на завершающей стадии. Это дело о незаконном финансировании своей политической деятельности (о ввозе денег из России) и об участии в организации протестов в Кишинёве в 2022 году. Евгения Гуцул отрицает свою причастность к этим событиям и называет дело "политическим мотивированным". Задержанию главы Гагаузии предшествовало заявление Антикоррупционной прокуратуры Молдовы о завершении представления доказательств по делу о незаконном финансировании партии "Шор". Его фигуранты - Евгения Гуцул и секретарь партии Светлана Попан.

В 2024 году Гуцул внесли в свои санкционные списки США и Евросоюз. В ЕС считают, что она и ещё несколько гагаузских политиков дестабилизируют ситуацию в Молдове.

Эксперты связывают задержание Гуцул с отъездом из страны в последний месяц ряда депутатов партии "Шор" и других партий, против которых ведутся судебные процессы. Это Марина Таубер, Александр Нестеровский и Ирина Лозован, подозреваемые в "коррупции и получении незаконного финансирования от организованной преступной группировки". Они исчезли за несколько дней до вынесения приговоров. Ожидалось также, что в ближайшее время будет вынесен приговор в отношении Евгении Гуцул.

Гагаузская автономия Евгения Гуцул Молдавия
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