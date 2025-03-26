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Парламент Гагаузии потребовал от властей Молдавии освободить главу автономии

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Депутаты Народного собрания Гагаузии (НСГ) потребовали от властей Молдавии незамедлительно освободить главу автономии Евгению Гуцул. Заявление с таким требованием приняло в среду НСГ.

На экстренном заседании, которое созвал в среду спикер гагаузского парламента Дмитрий Константинов, не было кворума - в нем приняло участие 17 депутатов из 35. Несмотря на это, было решено провести заседание.

Председатель НСГ Дмитрий Константинов назвал задержание главы автономии "беспрецедентным явлением и очередным примером давления на Гагаузию".

"Башкана (название высшего должностного лица в Гагаузии - ИФ) избрал народ Гагаузии, судебные инстанции ошибок в итогах голосования не нашли, а ее официальных представителей не выпускают за рубеж. Президент Майя Санду противопоставляет два народа - гагаузский и молдавский. Мы неоднократно просили: не надо это делать. Нам показывают, кто хозяин здесь. Хотят унизить, опозорить статус башкана. По 2-3 часа задерживают на таможнях депутатов НСГ. И все это без объяснения причин. НСГ должно обратиться к дипломатам и мировому сообществу, чтобы прекратить это беззаконие", - заявил Константинов (которому власти дважды запрещали вылет в Турцию, обвиняя его в связях с беглым олигархом Иланом Шором - ИФ).

Гуцул была задержана в кишиневском аэропорту во вторник вечером при регистрации на рейс на Стамбул. Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) сообщил о ее задержании на 72 часа.

Эксперты связывают задержание Гуцул с отъездом из страны в последний месяц ряда депутатов партии "Шор" и других партий, против которых ведутся судебные процессы. Это Марина Таубер, Александр Нестеровский и Ирина Лозован, подозреваемые в "коррупции и получении незаконного финансирования от организованной преступной группировки". Они исчезли за несколько дней до вынесения приговоров.

Ожидалось также, что в ближайшее время будет вынесен приговор в отношении Гуцул, которая является обвиняемой по двум уголовным делам - о незаконном финансировании своей политической деятельности путем ввоза денег из России и об организации протестов и оплаты протестующих в Кишиневе в 2022 году. Глава Гагаузии отрицает свою причастность к этим событиям и называет дело "политическим мотивированным".

Молдавия Гагаузия
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