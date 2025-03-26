Поиск

В "Русагро" подтвердили информацию об обысках в офисах компании

Обыски не связаны с текущей деятельностью компании, заявили в "Русагро"

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Обыски, инициированные правоохранительными органами, прошли в офисах ГК "Русагро". Они не связаны с текущей деятельностью компании, говорится в сообщении группы.

"На данный момент деятельность компании продолжается в штатном режиме, все производственные площадки работают, все обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками выполняются в полном объеме. Мы уверены в прозрачности своей работы и рассчитываем на скорейшее завершение процедур. Руководство компании находится на своих рабочих местах", - сообщает "Русагро".

Компания заверила, что "полностью соблюдает законодательство и готова оказывать все необходимое содействие уполномоченным органам".

Как сообщалось, правоохранительные органы проводят следственные действия с основателем агрохолдинга "Русагро" Вадимом Мошковичем в рамках дела о хищении денежных средств. По делу задержаны несколько человек, в компании в ходе обысков была изъята документация.

По словам источника "Интерфакса", знакомого с ситуацией, уголовное дело было возбуждено следственным департаментом МВД России "по факту хищения в компаниях, с которыми "Русагро" находился в деловых отношениях".

Как пояснил собеседник агентства, следствие уже в четверг может обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения задержанным фигурантам дела.

Мошкович основал "Русагро" в 2004 году. В настоящее время это один из ведущих агрохолдингов РФ. В 2024 году компания произвела 1,114 млн тонн сырого растительного масла (на 55% больше), 1,049 млн тонн сахара (на 13% больше), 311 тыс. тонн свинины (в живом весе на убой, на 7% меньше), реализовала 1,02 млн тонн зерновых культур (на 11% меньше), масличных - 414 тыс. тонн (на 36% меньше), 4,07 млн тонн сахарной свеклы (на 25% меньше).

Выручка ГК в 2024 году составила 340,1 млрд рублей, что на 23,2% больше, чем в 2023 году.

Земельный банк группы составляет 707 тыс. га. Активы расположены в 15 регионах РФ.

Русагро Вадим Мошкович
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

СКР возбудил дело в связи с атакой дрона ВСУ на энергообъект "Курскэнерго"

Путин отменил временное управление в отношении "дочки" Ariston - "Аристон Термо Русь"

Путин отменил временное управление в отношении "дочки" Ariston - "Аристон Термо Русь"

Силуанов допустил пополнение ФНБ в 2025 году меньше плана

Хуснуллин заявил о глобальном сокращении выдачи ипотеки в России

Хуснуллин заявил о глобальном сокращении выдачи ипотеки в России

Источник сообщил о следственных действиях с основателем "Русагро" Мошковичем

Источник сообщил о следственных действиях с основателем "Русагро" Мошковичем

"Русагро" не комментирует сообщения СМИ о задержании основателя компании

Потери ВСУ на курском направлении за время боевых действий превысили 70 тыс. человек

РФ при решении о возврате иностранных компаний будет выдвигать ряд требований

РФ при решении о возврате иностранных компаний будет выдвигать ряд требований

Аэропорт Нового Уренгоя закрыт до утра четверга после инцидента с Ан-12

В декабре в РФ не пустили более 560 человек, изменивших свои персональные данные

Хроники событий
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ38 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне58 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2229 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе371 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6082 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России55 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });