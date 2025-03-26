В "Русагро" подтвердили информацию об обысках в офисах компании

Обыски не связаны с текущей деятельностью компании, заявили в "Русагро"

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Обыски, инициированные правоохранительными органами, прошли в офисах ГК "Русагро". Они не связаны с текущей деятельностью компании, говорится в сообщении группы.

"На данный момент деятельность компании продолжается в штатном режиме, все производственные площадки работают, все обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками выполняются в полном объеме. Мы уверены в прозрачности своей работы и рассчитываем на скорейшее завершение процедур. Руководство компании находится на своих рабочих местах", - сообщает "Русагро".

Компания заверила, что "полностью соблюдает законодательство и готова оказывать все необходимое содействие уполномоченным органам".

Как сообщалось, правоохранительные органы проводят следственные действия с основателем агрохолдинга "Русагро" Вадимом Мошковичем в рамках дела о хищении денежных средств. По делу задержаны несколько человек, в компании в ходе обысков была изъята документация.

По словам источника "Интерфакса", знакомого с ситуацией, уголовное дело было возбуждено следственным департаментом МВД России "по факту хищения в компаниях, с которыми "Русагро" находился в деловых отношениях".

Как пояснил собеседник агентства, следствие уже в четверг может обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения задержанным фигурантам дела.

Мошкович основал "Русагро" в 2004 году. В настоящее время это один из ведущих агрохолдингов РФ. В 2024 году компания произвела 1,114 млн тонн сырого растительного масла (на 55% больше), 1,049 млн тонн сахара (на 13% больше), 311 тыс. тонн свинины (в живом весе на убой, на 7% меньше), реализовала 1,02 млн тонн зерновых культур (на 11% меньше), масличных - 414 тыс. тонн (на 36% меньше), 4,07 млн тонн сахарной свеклы (на 25% меньше).

Выручка ГК в 2024 году составила 340,1 млрд рублей, что на 23,2% больше, чем в 2023 году.

Земельный банк группы составляет 707 тыс. га. Активы расположены в 15 регионах РФ.