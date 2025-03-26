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Источник сообщил о следственных действиях с основателем "Русагро" Мошковичем

В компании прошли обыски, изъята документация

Источник сообщил о следственных действиях с основателем "Русагро" Мошковичем
Основатель "Русагро" Вадим Мошкович
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы проводят следственные действия с основателем агрохолдинга "Русагро" Вадимом Мошковичем в рамках дела о хищении денежных средств.

"В компании "Русагро" прошли обыски, изъята документация. По делу задержаны несколько человек. С основателем агрохолдинга проводятся следственные действия, его статус пока не определен", - сообщил "Интерфаксу" в среду источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, уголовное дело было возбуждено следственным департаментом МВД России "по факту хищения в компаниях, с которыми "Русагро" находился в деловых отношениях".

Как пояснил источник, следствие уже в четверг может обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения задержанным фигурантам дела.

Официальным комментарием МВД "Интерфакс" пока не располагает.

В ГК "Русагро" заявили, что пока не комментируют информацию в СМИ.

Мошкович основал "Русагро" в 2004 году. В настоящее время это один из ведущих агрохолдингов РФ. Выручка группы в 2024 году составила 340,1 млрд рублей, что на 23,2% больше, чем в 2023 году.

Русагро МВД РФ Вадим Мошкович
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