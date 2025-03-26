Основателю "Русагро" Мошковичу предъявили обвинение по делу о хищении

Основатель "Русагро" Вадим Мошкович Фото: Сергей Фадеичев/фотохост-агентство ТАСС

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Основателю "Русагро" Вадиму Мошковичу и бывшему генеральному директору агрохолдинга Максиму Басову официально предъявлено обвинение по делу об особо крупном хищении, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Мошковичу и Басову предъявлено обвинение по статьям 159 и 201 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере и злоупотребление полномочиями)", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сумма хищения, в котором обвиняются фигуранты, составляет около 1 млрд рублей.

Собеседник отметил, что в деле могут появиться новые фигуранты из числа пока не установленных лиц.

По словам источника, в ходе расследования может измениться и сумма вменяемого хищения.

Как ожидается, следствие 27 марта обратится в суд с ходатайством об избрании Мошковичу и Басову меры пресечения.

Ранее сообщалось, что уголовное дело по факту хищения у компаний - деловых партнеров ГК "Русагро" было возбуждено следственным департаментом МВД России.

В среду в агрохолдинге прошли обыски, изъята документация.

Официальным комментарием МВД "Интерфакс" пока не располагает.

В ГК "Русагро" заявили, что обыски не связаны с текущей деятельностью компании, работа продолжается в штатном режиме, все производственные площадки работают, все обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками выполняются в полном объеме.

Мошкович основал "Русагро" в 2004 году. В настоящее время это один из ведущих агрохолдингов РФ. Выручка группы в 2024 году составила 340,1 млрд рублей, что на 23,2% больше, чем в 2023 году.