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РФ оценивает ущерб газовой инфраструктуре в Курской области

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Российская сторона оценивает ущерб газотранспортной инфраструктуре "Газпрома" в Курской области - газоизмерительной станции "Суджа", сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

При этом он отметил, что перспективы использования этой экспортной магистрали зависят от будущих отношений с Европой.

"Газоизмерительная станция "Суджа" получила значительный ущерб. Сейчас идет оценка произведенного ущерба, пока рано говорить. В целом, как вы знаете, по этому маршруту нет контракта и не продлены договоренности (транзита через Украину - ИФ) с 1 января 2025 года. Поэтому, я думаю, что это будет целое отдельное исследование и будет зависеть во многом от будущих взаимоотношений, отношений в энергетике с европейскими странами. Понятно, что в случае (решения о транзите - ИФ), восстановление потребует достаточно большого времени", - сказал он.

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"Я в целом хочу сказать, что продолжаются и сейчас атаки на объекты энергетической инфраструктуры. Украинская сторона на настоящее время, несмотря на все обсуждения, касающиеся приостановки (ударов по энергетической инфраструктуре - ИФ), продолжает атаки на нашу энергетическую инфраструктуру. Для нас это, безусловно, требует дополнительных усилий по восстановлению этих объектов, но в целом наша энергетика продолжает работать стабильно, надежно, с точки зрения поставки газа и с точки зрения обеспечения электроэнергии потребителей", - добавил Новак.

В том числе речь идет об инфраструктуре поставок энергоресурсов внутри страны - более мелкие подстанции и газоперекачивающие станции, добавил он.

Александр Новак Газпром Суджа Курская область
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