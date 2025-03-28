СКР расследует уничтожение газовой станции "Суджа" как теракт

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - По факту повторного подрыва газораспределительной станции "Суджа" в Курской области возбуждено уголовное дело о теракте (пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК), сообщили в Следственном комитете России.

По данным следствия, 28 марта "военнослужащие вооруженных формирований Украины, незаконно вторгшиеся на территорию России, произвели повторный подрыв газораспределительной станции "Суджа"", в результате она была полностью уничтожена. Ранее в этот день о фактическом уничтожении станции сообщало Минобороны.

В СКР отметили, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все причастные к данному преступлению.

21 марта Минобороны России обвинило Украину в преднамеренном подрыве ГС "Суджа" отступающими с территории Курской области подразделениями ВСУ. Тогда же российские военные следователи возбудили дело о теракте в связи с подрывом станции.