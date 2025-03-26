Путин предложил Денису Паслеру стать врио главы Свердловской области

Встреча Владимира Путина и Дениса Паслера (архивное фото) Фото: Александр Казаков/ТАСС

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил Денису Паслеру стать временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области.

"Хочу предложить и попросить вас вернуться в родные для вас места, где вы уже работали, причем на высокой должности. Вы знаете очень хорошо этот регион, один из ключевых у нас, промышленно развитый регион. В этой связи хотел бы у вас спросить, конечно, как вы к этому относитесь", - сказал Путин на встрече с Паслером.

В настоящее время Паслер является губернатором Оренбургской области. В 2012-2016 годах он возглавлял правительство Свердловской области.

Путин поинтересовался у Паслера, как у человека, который уже работал в регионе, который знает обстановку, что он считает наиболее важным для Екатеринбурга в данное время и на ближайшую перспективу.

Глава государства отметил, что у Паслера накопился за эти годы опыт работы в качестве первого лица.

"Я видел, как вы в прошлом году работали по преодолению последствий паводков, наводнений. То есть вы человек достаточно энергичный, умеете сконцентрироваться на решении, если есть такая необходимость возникает, и острых проблем. Уверен, у вас все получится", - сказал Путин.