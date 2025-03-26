Путин назначил Паслера врио губернатора Свердловской области

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об исполняющем обязанности Губернатора Свердловской области", сообщила пресс-служба главы государства.

Текст документа:

"В связи с заявлением Губернатора Свердловской области Куйвашева Е.В. о досрочном прекращении полномочии и в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 27 и пунктом 2 части 1 статьи 28 Федерального закона от 21 декабря 2021 г. №414-ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" постановляю:

1. Принять отставку Губернатора Свердловской области Куйвашева Е.В. по собственному желанию.

2. Назначить Паслера Дениса Владимировича временно исполняющим обязанности Губернатора Свердловской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Свердловской области".