Паслер победил на выборах губернатора Оренбуржья

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Оренбургской области Денис Паслер, выдвинутый "Единой Россией", по предварительным итогам побеждает на выборах главы региона, сообщает областной избирком.

По итогам обработки 100% протоколов Паслер набирает 78,14 %.

Пенсионер Рамиль Гафаров ("Коммунисты России") набирает 7,28%, депутат оренбургского Заксобрания Екатерина Калегина ("Новые люди") - 6,59 %, руководитель регионального отделения партии "Справедливая Россия - За правду" Оксана Набатчикова - 6,15 %.

Явка составила 52,59 % - это 789 382 избирателя.

Недействительных бюллетеней - 1,84 %.

29 мая президент РФ Владимир Путин поддержал действующего губернатора Оренбуржья Паслера в его планах участвовать в очередных выборах на пост главы региона. Позже "Единая Россия" выдвинула его кандидатуру.

45-летний Паслер был назначен врио губернатора Оренбургской области 21 марта 2019 года. На выборах губернатора Оренбургской области 8 сентября 2019 года его поддержали 65,94% жителей региона.

В 2024 году голосование на выборах главы Оренбуржья проходило в течение трех дней - 6, 7 и 8 сентября.