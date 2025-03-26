Досрочные выборы глав Свердловской и Оренбургской областей пройдут в ЕДГ в сентябре

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Выборы губернаторов Оренбургской и Свердловской областей пройдут в единый день голосования (ЕДГ) в сентябре текущего года, сообщил член ЦИК РФ Евгений Шевченко.

"Досрочные выборы глав Свердловской и Оренбургской областей будут проводиться в Единый день голосования в сентябре 2025 года", - сказал Шевченко "Интерфаксу" в среду.

Информацию о проведении выборов глав двух регионов в ЕДГ в сентябре подтвердили "Интерфаксу" председатель ЦИК РФ Элла Памфилова и зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев.

Президент РФ Владимир Путин ранее своим указом назначил Дениса Паслера врио губернатора Свердловской области. Помимо этого, Путин назначил Евгения Солнцева врио губернатора Оренбургской области.