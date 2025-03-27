Путин поддержал намерение главы Чувашии баллотироваться на новый срок

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал намерение главы Чувашии Олега Николаева баллотироваться на должность губернатора в сентябре на очередных выборах.

"Вопросов нерешенных всегда очень много, проблем всегда хватает: ситуация, которая требует постоянного внимания. Но вы полностью в материале, работаете результативно, результаты в целом удовлетворительные, поэтому я желаю вам успехов", - сказал Путин на встрече с Николаевым в среду.

Так президент отреагировал на слова Николаева, который во время встречи напомнил, что в этом году пройдут очередные выборы главы региона и выразил готовность и дальше продолжить работать в качестве губернатора, если жители республики поддержат его кандидатуру в ходе предстоящего голосования.