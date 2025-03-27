Глава "Ростеха" не ждет смягчения антироссийских санкций

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов не ждет ослабления антироссийского санкционного режима.

"Откровенно говоря, не очень верю в какое-то смягчение. Наверное, потому, что под разными санкциями мы живем больше десяти лет и уже забыли, что бывает по-другому", - сказал Чемезов в интервью журналу "Эксперт".

"Давайте верить делам, а не слухам. Разговоров действительно много, только реальных дел пока не видно", - заявил он.

По его словам, санкции мешают бизнесу, но "Ростех" к ним адаптировался и по итогам 2024 г покажет существенный рост выручки, в том числе от реализации гражданских продуктов.

Большинство экспортных контрактов "Ростех" заключает в рублях или национальных валютах стран-партнеров. "Используем также офсетные механизмы и инструменты встречной торговли. От доллара отказались давно", - заявил Чемезов.

Если ограничения все же будут отменены, ситуация для иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, не вернется к досанкционной, уверен глава госкорпорации.

"Даже если иностранные производители вернутся в Россию, условия их работы никогда не будут прежними", - сказал Чемезов.

Он вновь посетовал на жесткую денежно-кредитную политику ЦБ. "Для промышленности нынешний уровень ключевой ставки - серьезное препятствие. Нам нужны длинные и дешевые деньги, потому что высокотехнологичные продукты имеют длительный цикл производства", - отметил глава "Ростеха".

"Недоступность дешевых кредитов тормозит сегодня строительство в Подмосковье и Татарстане электростанций, работающих на коммунальных отходах. Важный экологический проект, но текущая ставка делает его абсолютно нерентабельным и нереализуемым", - привел пример Чемезов, и добавил, что в нынешних условиях "гарантированно "взлететь" могут только проекты, имеющие госфинансирование".