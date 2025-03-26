В Минфине США заявили о перспективах санкционной политики в отношении РФ

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - США могут усиливать или ослаблять санкционное давление на РФ в зависимости от того, какие шаги будет предпринимать в дальнейшем российское руководство, заявил в среду американский министр финансов Скотт Бессент.

"Усиление или ослабление санкций будет зависеть от следующих шагов российского руководства", - сказал он в эфире Fox News.

При этом Бессент предположил, что президент США Дональд Трамп "без колебаний" пойдет на усиление санкций, если решит, что это необходимо для украинского урегулирования.

Бессент ранее неоднократно заявлял, что считает технически возможным как усиление, так и ослабление ограничительных мер против РФ.