США сократили сотрудничество с союзниками в борьбе против обхода антироссийских санкций

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Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Американская сторона уменьшила взаимодействие со своими союзниками по вопросу борьбы против обхода некоторых антироссийских санкций, сообщает Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.

По их словам, США значительно участие в нескольких рабочих группах, созданных союзниками для пресечения попыток обхода санкций, введенных против Москвы. В частности, представители администрации президента Дональда Трампа практически не участвовали в работе группы, задача которой - помешать России получать детали и оборудование, которые можно использовать для производства оружия. По словам источников Bloomberg, подобное отношение американская сторона проявила и к группе, занимающейся вопросами соблюдения установленного "группой семи" потолка на цены на российскую нефть.

Собеседники агентства отметили, что не знают, приняли ли США решение прекратить работу по данным направлениям, либо у них просто не хватает персонала для выполнения задач.

Ранее на этой неделе глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что, по его мнению, урегулирование кризиса на Украине вряд ли потребует усиления американских санкций против России. Однако он уточнил, что администрация не отказывается от каких-либо вариантов действий, и в случае необходимости США могут ввести максимальные санкции против России в сфере энергетики.