РКН оценил сбор в 3% от рекламы в интернете за II квартал примерно в 4 млрд рублей

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Роскомнадзор произвел первый расчет введенного в 2025 году сбора от интернет-рекламы в размере 3%, который придется заплатить более чем 56 тысячам участникам рынка суммарно на почти 4 млрд рублей, сообщила пресс-служба ведомства.

"Роскомнадзор разработал и внедрил уникальную систему учета интернет-рекламы (ЕРИР), позволяющую сделать рынок рекламы прозрачным. С 1 апреля 2025 года введена обязанность участников рынка интернет-рекламы уплачивать сбор в размере 3% от доходов, полученных от распространения интернет-рекламы", - говорится в сообщении.

Постановление правительства об особенностях расчета отчислений опубликовано на официальном портале правовой информации и вступает в силу со дня публикации.

"Введенный 3-процентный сбор позволяет собрать при первом же начислении (за II квартал 2025 года) почти 4 млрд рублей дополнительных доходов в бюджет страны", - отметили в РКН.

Там напомнили, что поступления от сбора пойдут на развитие отечественных информационных платформ, а сам сбор распространяется на операторов рекламных систем, рекламных агентов и посредников, рекламораспространителей и рекламодателей (в случае, когда рекламодатель заключил договор с иностранным исполнителем).

"Сегодня произведен первый расчет сбора. Начисления к уплате получили более 56 тысяч участников рынка интернет-рекламы. По данным на 15 августа 2025 года средняя сумма начисления составляет 70 тысяч рублей. При этом 90% от начисленной суммы сбора должны уплатить 657 компаний. Всего в расчет сбора включено 3,4 млн актов", - говорится в сообщении.

У участников рынка остается возможность внести корректировки в ранее переданную в ЕРИР информацию в течение 10 дней. Расчет сбора за II квартал будет скорректирован не позднее 30 августа.

Закон об уплате обязательных отчислений в бюджет в размере 3% дохода за квартал от распространения в интернете рекламы, направленной на российского потребителя, вступил в силу 1 января 2025 года. Он дополняет № 38-ФЗ "О рекламе" новой статьей 18.2 "Обязательные отчисления за распространение рекламы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Отчисления будут направляться в федеральный бюджет и использоваться для господдержки правообладателей софта, включенного в реестр российского ПО.

В то же время обязательные отчисления не уплачиваются при распространении рекламы на сайтах, владельцами которых являются вещатели телеканалов или радиоканалов, информационные агентства, а также на тех сайтах, которые зарегистрированы как сетевые СМИ или являются сайтами СМИ, учреждены государственными или муниципальными органами и еще в ряде случаев. А также если реклама размещена на телеканалах, входящих в цифровые мультиплексы.

Мониторинг за полнотой и своевременностью уплаты обязательных отчислений осуществляет РКН.