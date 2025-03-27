Минцифры предложило меры дополнительной поддержки военных корреспондентов

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Минцифры предлагает ввести меры дополнительной государственной поддержки военных корреспондентов, в том числе ввести звание "ветеран военной журналистики", которое даст возможность рассчитывать на льготы, сообщила пресс-служба ведомства.

"Многие наши журналисты работают в горячих точках. У них нет оружия, они не являются участниками боевых действий, но ежедневно рискуют жизнью. К сожалению, некоторые из них получают ранения и даже гибнут. Считаем, что военным журналистам требуется дополнительная поддержка от государства. Уже подготовили комплексные изменения в нормативную базу, ускорим их согласование", - заявило Минцифры.

В закон "О ветеранах" предлагается ввести звание "ветеран военной журналистики". "Это позволит имеющим особые заслуги военкорам и членам их семей рассчитывать на меры социальной поддержки. Сейчас сотрудники СМИ, даже работающие непосредственно на передовой, не могут получить никакого статуса, позволяющего рассчитывать на льготы", - говорится в сообщении.

Кроме того, министерство предлагает увеличить предусмотренную законом "О СМИ" единовременную компенсацию сотрудникам СМИ, раненным при выполнении "поручения редакции в особых условиях", и родственникам погибших журналистов. Ее выплачивает редакция.

Также предлагается установить федеральные единовременные выплаты из бюджета для военных корреспондентов, работающих в зоне СВО, в случае их ранения или гибели. "Они должны быть аналогичными тем, которые сейчас действуют для волонтёров, работающих на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей", - сказано в релизе.

"Военная журналистика - это особая миссия освещать происходящие события в условиях ежедневного, ежечасного риска. Наша задача - поддерживать журналистов, чтобы они знали, что их труд важен и ценен", - отметило Минцифры.