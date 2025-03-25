Возбуждено дело в связи с ранением журналиста ТАСС в Курской области

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Возбуждено уголовное дело по факту ранения журналиста ТАСС в Курской области, сообщает во вторник СКР.

"24 марта 2025 года в Суджанском районе Курской области военнослужащие украинских вооруженных формирований произвели целенаправленный обстрел по жилому массиву, где работал журналист информационного агентства ТАСС Михаил Скуратов. В результате совершенного преступления журналист получил ранение", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по статьям о террористическом акте и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста (пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 144 УК РФ). Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего.

Накануне сообщалось, что в зоне СВО погибли корреспондент "Известий" Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели.